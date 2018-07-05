Mensaje de Vladimir Padrino López en ocasión a los 207 años de la Declaración de la Independencia

El Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de un comunicado expresó que el proceso independentista de Venezuela nació de un infinito anhelo de libertad.
A continuación el texto íntegro del Comunicado:
MENSAJE DEL GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, VSSPSP Y MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, EN OCASIÓN DE CONMEMORARSE 207 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y DÍA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA.
DE UN INFINITO ANHELO DE LIBERTAD NACIÓ LA PATRIA VENEZOLANA, UN 05 DE JULIO HACE 207 AÑOS. TAN ESPLÉNDIDO DÍA, MARCÓ EL INICIO DE UNA HEROICA EPOPEYA LIBRADA POR UN PUEBLO HECHO EJÉRCITO; QUE BAJO EL IMPOLUTO LIDERAZGO DE SIMÓN BOLÍVAR, SE IMPONDRÍA VICTORIOSO SOBRE EL IMPERIO ESPAÑOL, CINCELANDO A SANGRE Y FUEGO, EN CIENTOS DE BATALLAS, LA INEXORABLE CONDICIÓN DE PAÍS LIBRE Y SOBERANO.
EL FULGOR DE AQUELLA HISTÓRICA JORNADA, EN LA QUE UN GRUPO DE HOMBRES Y MUJERES CON ARROJO, DETERMINACIÓN Y GALLARDÍA PERFILARON LA SENDA TRICOLOR HACIA LA INDEPENDENCIA; AUN RESPLANDECE EN LA CONSCIENCIA COLECTIVA DE ESE MISMO PUEBLO, EN CUYO CORAZÓN PALPITA CON IRREFRENABLE ÍMPETU, EL ESPÍRITU LIBERTARIO DE LOS PRÓCERES DE LA GESTA EMANCIPADORA.
¡ES EL DÍA DE LA PATRIA Y DE SUS SOLDADOS!. POR ESO LO CELEBRAMOS CON INMENSO ORGULLO Y SENTIR NACIONALISTA. ¡ES LA FIESTA DE LA LIBERTAD!. SIN EMBARGO, ES TAMBIÉN EL LLAMADO PERENNE AL DEBER, AL SERVICIO ABNEGADO, PARA RESGUARDAR LOS PRINCIPIOS QUE NOS IDENTIFICAN COMO NACIÓN Y LAS REIVINDICACIONES SOCIALES QUE LOS NUEVOS IMPERIOS PRETENDEN ARREBATARNOS.
HOY, LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, COMO UNA SOLA Y MONOLÍTICA ENTIDAD, AL AMPARO DE LA UNIÓN CÍVICO – MILITAR QUE NOS LEGÓ EL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ; GRITA AL MUNDO ENTERO: ¡QUE NADIE VILIPENDIA A VENEZUELA!. ¡QUE SEREMOS POR SIEMPRE EJEMPLO DE DIGNIDAD, ESTANDARTE DE LA JUSTICIA, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD! ¡QUE ASPIRAMOS COMO CÚSPIDE GLORIOSA, LA PAZ! PERO QUE SEGUIMOS SIENDO AQUEL VIVAC, DONDE UN TUMULTO IRREVERENTE DE VIDAS, UNA MULTITUD BRAVÍA DE EXISTENCIAS, SE MANTIENE EN PIE DE LUCHA PARA DEFENDER Y CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA, COMO EL BIEN MÁS PRECIADO DE NUESTRA PRESENTE Y FUTURA EXISTENCIA.
¡CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE!
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE