Mérida expandirá la seguridad ciudadana a través de Cuadrantes de Paz

En el estado Mérida, se realiza una expansión significativa del programa de seguridad a través de los Cuadrantes de Paz; actualmente, en la entidad andina existen 106 Cuadrantes , pero se aspira a elevar esta cifra hasta los 240. Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría para la Transformación de la Seguridad Ciudadana, Defensa y Paz.

Al respecto, el titular del secretariado, Antonio Rodríguez; enfatizó que estos Cuadrantes de Paz se alinearán con la cantidad de consejos comunales existentes en el estado Mérida. Rodríguez aseguró que trabajan en un proceso técnico que se centra en el levantamiento de las poligonales, fase esencial para la delimitación geográfica operativa.

Agregó que, hasta la actualidad, cuentan con la autorización para las poligonales del municipio Libertador en los ejes Metropolitano y Valle del Mocotíes, y actualmente se avanza en el afianzamiento de los Cuadrantes de Paz en los ejes Panamericano, Pueblos del Sur y Páramo.

“Al culminar esta tarea, que la tenemos bastante adelantada en estos tres últimos ejes, nosotros estamos en capacidad de cerrar el tema del levantamiento de información”, afirmó Rodríguez. Este despliegue técnico se ejecuta de manera mancomunada con las comunas del estado, el Instituto Venezolano de Cartografía y Geografía, y la Secretaría para la Transformación de la Seguridad Ciudadana, Defensa y Paz.

