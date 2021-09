Messi no ha podido estrenarse como goleador en el Paris Saint-Germain

Se confirman los pronósticos sobre la lesión de Messi, aunque no hay que alarmarse. El PSG no podrá contar con la estrella argentina contra el Metz este miércoles, pero se espera que esté frente al Montepellier el fin de semana y contra el Manchester City en Champions.

El argentino se sometió esta mañana a una resonancia magnética en la que se confirmaron los signos de contusión ósea por el golpe recibido en la rodilla izquierda el pasado domingo.

Leo pasará otra revisión en 48 horas para ver si mejora y puede estar con el PSG en el próximo partido.

Por otro lado, el club comunicó que Marco Verratti y Sergio Ramos han continuado con su recuperación de manera individual.

Los de Pochettino pueden completar un equipo increíble que aún no puede carburar como le gustaría a los amantes del fútbol.

Las sensaciones no han sido las mejores y Messi no ha podido estrenarse como goleador en el todopoderoso Paris Saint-Germain. Ojalá que Leo pueda estar lo antes posible para demostrar quién es en otro club que no sea el FC Barcelona.

T/Marca

F/Archivo