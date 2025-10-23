Messi renueva con el Inter de Miami hasta 2028

El Inter Miami anunció hoy la renovación del astro argentino Lionel Messi hasta diciembre de 2028, en un acuerdo que consolida su vínculo con la franquicia de la MLS más allá del plano deportivo.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa”, expresó el capitán argentino durante el acto celebrado en el estadio Miami Freedom Park, su casa desde el presente curso.

La extensión, más simbólica que contractual, permitirá que Messi decida año tras año si continúa en activo, aunque todo apunta a que el horizonte está trazado hasta el Mundial de 2026, en el cual buscaría su sexta participación, algo inédito en la historia del fútbol.

“Trajimos al mejor jugador de todos los tiempos a nuestra ciudad. Su renovación demuestra su compromiso con el club, con Miami y con este deporte”, subrayó el copropietario David Beckham.

El acuerdo garantiza, en esencia, que Messi seguirá vistiendo de rosa mientras su cuerpo y su ilusión lo acompañen. La MLS, el Inter y Miami tienen asegurado —por ahora— al hombre que cambió su destino y el de todo el fútbol estadounidense.

