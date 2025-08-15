Metro de Caracas instaló cuatro nuevas máquinas para la autorecarga de tarjetas del SUVE

La Compañía Anónima Metro de Caracas puso a disposición de sus usuarios cuatro nuevas máquinas para la autorecarga de tarjetas del Sistema Unico de Viajes Electrónico (SUVE) en el área de la mezzanina de la estación Petare.

A través de una publicación en su cuenta en la red social Instagram, la compañía explicó que los nuevos dispositivos tienen un pequeño manual de instrucciones que le facilita a los pasajeros el proceso para recargar sus tarjetas de manera rápida, fácil y segura.

Adicionalmente, la empresa notificó que en la estación también hay operadores, los cuales orientan al usuario durante el proceso.

Asimismo, anunció que en los próximos días serán instaladas maquinas en las estaciones Gato Negro, Rinconada, Chacaíto, Chacao, Sabana Grande, Propatria, Plaza Venezuela y La Hoyada.

