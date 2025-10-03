México advierte a Israel: Asistencia humanitaria no es un delito

La Cancillería de México afirmó que continuará con el seguimiento de la situación de seis connacionales detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud que fue asaltada y secuestrada por militares hebreos, y advierte que la asistencia humanitaria no es un delito.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso a nuestro país”, expresa el organismo.

A través de un mensaje en X, la cartera señala que “la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno; por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional”.

Los mexicanos Arlín Medrano, Sol González, Carlos Pérez, Ernesto Ledesma, Diego Vázquez y Laura Alejandra Vélez se encontraban en el conjunto de embarcaciones, una misión de ayuda humanitaria a Gaza interceptada por el ejército de Israel. Según la Cancillería, los seis ciudadanos mexicanos llegaron al puerto de Ashdod y de ahí fueron transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot, en tanto la connacional que viajaba en la nave de apoyo legal de la iniciativa se dirige a Chipre.

La Secretaría envió hasta la fecha cuatro notas diplomáticas al Gobierno de Tel Aviv y sostuvo entrevistas con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de asegurar el derecho de los connacionales. También pide garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular para conseguir su inmediata repatriación.

Presidenta Sheinbaum exige liberación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió a Israel liberar inmediatamente a los detenidos, así como poner fin al acoso contra Gaza. “Están detenidos en el puerto (de Ashdod). Aún no los llevan al centro de detención. Ayer fueron dos notas diplomáticas que se enviaron para exigir que los liberen; no tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito”, afirmó la mandataria más temprano.

Impunidad israelí

Embarcaciones militares israelíes rodearon en aguas internacionales a la flotilla, donde participan cientos de activistas de varias naciones con el objetivo de romper el bloqueo que sume a Gaza en el hambre, e iniciaron el abordaje y el arresto de sus miembros.

Desde el comienzo en 2023 de la ofensiva de Israel en el enclave, ha provocado el genocidio de más de 66 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños, y una cifra superior a las 168 mil personas resultaron lesionadas.

F/PL/Agencias