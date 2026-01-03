México «condena y rechaza» los ataques militares de EEUU contra Venezuela.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó las acciones militares «ejecutadas unilateralmente» por parte de Washington en contra de Caracas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Presidencia de México, los ataques son una clara violación del artículo 2 de la Carta de la ONU.

«Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos», se lee en la misiva.»América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional», agrega.

El Gobierno mexicano reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que el país reafirmó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.

Asimismo, el país latinoamericano instó a la ONU «a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional».

Fuente: Sputnik