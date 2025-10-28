México confirma rescate en altamar de un sobreviviente tras acción armada de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que la Secretaría de Marina rescató a un sobreviviente tras la intercepción de una embarcación por fuerzas estadounidenses en el Caribe.

El operativo se realizó, según explicó, bajo criterios humanitarios y en cumplimiento de los acuerdos multilaterales internacionales.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum precisó que la persona fue localizada luego de un ataque a un barco acusado de transportar sustancias prohibidas, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

La mandataria subrayó que el gobierno mexicano actuó conforme al derecho internacional y con apego a los protocolos de rescate y asistencia en alta mar.

Asimismo, la jefa de Estado encomendó a los ministros de Relaciones Exteriores y Marina establecer contacto con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para abordar el caso mediante los canales bilaterales de seguridad.

Sheinbaum reiteró que el asunto debe tratarse por la vía diplomática, en el marco de los compromisos internacionales suscritos por ambas naciones, reafirmando la voluntad de su gobierno de mantener la cooperación con Washington sobre la base del respeto mutuo y la soberanía nacional.

T/CO