México: Confirman la muerte del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó oficialmente la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Tapalpa, Jalisco.

Se informa que, en el marco de la operación, los militares mexicanos fueron atacados, por lo que, en defensa propia, repelieron la agresión, la cual culminó con cuatro integrantes del cártel fallecidos y tres heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado a la Ciudad de México; entre ellos se encontraba ‘El Mencho’.

«Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados», reza el comunicado de la Secretaría.

Se informa que, durante la operación, resultaron heridos tres militares, quienes también fueron enviados a la Ciudad de México para recibir tratamiento.

Para llevar a cabo la operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con EE.UU., «se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país», comunicó Defensa.

¿Quién era ‘El Mencho’?

El líder y fundador del CJNG es uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) lo considera uno de los hombres más peligrosos del mundo.

La agencia lo señala como uno de los principales responsables del crecimiento del tráfico de drogas sintéticas en EE.UU. En abril de 2022, Oseguera fue acusado de participar en una «empresa criminal continua» y de conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia EE.UU. También se le acusó de uso de arma de fuego durante operaciones de tráfico de estupefacientes.

Violencia en México

Su muerte ha sido confirmada después de que varios estados mexicanos se vieran envueltos este domingo en una ola de violencia tras un operativo de seguridad realizado por las autoridades en Tapalpa (Jalisco). En los tres estados se registraron enfrentamientos armados, quemas de coches y bloqueos de carreteras.

«Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades», declaró Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, quien dio la instrucción de instalar de inmediato la Mesa de Seguridad para coordinar las acciones frente a la violencia.

Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad de México informó que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco con la participación de las instituciones que conforman el organismo, que tienen como objetivo proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados.

El narcotráfico mundial ha sufrido un terremoto con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El meteórico ascenso del cártel de las ‘Cuatro Letras’, como también se conoce en México, no ocurrió de la noche a la mañana, sino que surgió de la escisión de un grupo criminal, avanzó como una violenta red de extorsión y terminó convertido en un entramado con tentáculos en Asia y Oceanía.

El jefe

El Mencho es el líder histórico y máximo referente del CJNG. El Departamento de Estado de EE.UU. ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura, una de las recompensas más altas vigentes contra un narcotraficante mexicano.

Oseguera nació el 17 de julio de 1966 en Michoacán y emigró a EE.UU. en su juventud. No obstante, fue deportado de regreso a México por delitos relacionados con drogas y al volver a su país natal se integró al Cártel del Milenio y al Cártel de Sinaloa.

No obstante, luego de la muerte de Ignacio ‘Nacho’ Coronel y la fragmentación del Cártel del Milenio, ‘El Mencho’ consolidó la estructura que derivó en el CJNG, cerca del año 2011.

Bajo su liderazgo jerárquico —una característica que escasea en otras organizaciones delictivas mexicanas— el cártel se expandió hasta ocupar al menos la mitad de los estados del país y conformar una red internacional. Hasta su muerte, al criminal de 59 años se le consideraba el capo más poderoso de México.

Consolidación

Como suele ocurrir con los cárteles, la hegemonía está fundada sobre la base de violencia y la debilidad de los grupos rivales. En ese sentido, la brutalidad y las constantes demostraciones de fuerza del CJNG le permitieron consolidarse entre las estructuras criminales.

Además, el debilitamiento del Cártel de Sinaloa por el enfrentamiento entre sus facciones —tras la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— contribuyó a robustecer el brazo operativo de Oseguera para controlar las rutas de trasiego de estupefacientes. Su aliado era su cuñado, Abigael González Valencia, quien estuvo al frente de la organización delictiva Los Cuinis hasta su detención, en 2015.

EE.UU. acusaba a ‘El Mencho’ de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» mediante el tráfico de fentanilo. El año pasado, con ese argumento, el CJNG fue designado como organización terrorista por parte del Gobierno del presidente Donald Trump.

De acuerdo con información de inteligencia de la DEA, citada por la prensa mexicana, el cártel había logrado expandir su presencia en los estados mexicanos ubicados en las costas del Pacífico y del Atlántico, un control operativo que le habría permitido llegar con mayor facilidad a los mercados de Asia, Oceanía y Europa.

Red internacional

Pero el poder de CJNG no se limita solo al negocio del narcotráfico. En los últimos años ha salido a la luz información que vincula al cártel con diversas actividades que van desde el tráfico de combustible, extorsiones que afectan al campo mexicano y hasta estafas telefónicas para la venta fraudulenta de tiempos compartidos (ofertas turísticas de estadía) a ciudadanos extranjeros.

El año pasado, una investigación de Reuters reveló cómo operaba una sofisticada trama para el tráfico de carburantes, que implicaba la participación de una empresa estadounidense llamada Ikon Midstream, agentes de venta de diésel en Canadá y traficantes que intentaron introducir la mercancía en México sin pagar impuestos.

Aparentemente, la logística de buques ‘fantasma’ era controlada por el CJNG. «Los cárteles se han infiltrado en muchos negocios legítimos en la frontera y más al norte», reconoció en octubre el senador estatal de Texas, Juan Hinojosa.

Y es que Texas, además, figura como uno de los ‘hubs’ más importantes de esa organización criminal. Una investigación judicial a la que tuvo acceso Milenio reveló cómo Houston se había convertido para Oseguera en un centro de distribución de drogas hacia distintas ciudades estadounidenses, en alianza con el cártel del Golfo.

Una estructura similar se descubrió en España. A finales de 2025, la Policía Nacional desmanteló la ‘oficina’ del CJNG en el país europeo, en un operativo conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. y autoridades policiales de Países Bajos.

En esa ocasión fueron detenidas al menos 20 personas, entre las que se encontraban algunos miembros de la Camorra, organización criminal italiana. De acuerdo a las pesquisas, los capturados se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina procedentes de Suramérica para su posterior distribución en España y otros países europeos.

De hecho, en mayo de 2023, la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) de Italia dio a conocer que las mafias italianas empezaban a manifestar interés por Colombia y México, alertando especialmente del vínculo entre la ‘Ndrangheta’ y el CJNG.

¿Una próxima generación?

A principios de este año, en medio de las presiones del Gobierno de Trump a México para exigir mayor cerco a los cárteles, en la prensa del país latinoamericano empezó a sonar el nombre del posible sucesor de Oseguera.

Según El Financiero, se trata de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, quien es buscado en México y EEUU porque el Departamento del Tesoro considera que maneja el mecanismo de reclutamiento forzado a jóvenes para sumarlos como fichas a las filas del CJNG.

Se presume que ‘El Sapo’ controlaba el Rancho Izaguirre, el centro de exterminio y de reclutamiento forzado de sicarios que se descubrió el año pasado en Jalisco, y que provocó una conmoción internacional por las siniestras imágenes de montones de ropa, zapatos y valijas sin dueño. El predio fue localizado por los colectivos de familiares de desaparecidos.

En medio de la conmoción por lo sucedido este domingo, un asunto que no ha pasado desapercibido por la prensa es que el operativo que derivó en la muerte de ‘El Mencho’ ocurriera cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México está al mando de Omar Garcia Harfuch.

En 2020, García Harfuch fue víctima de un atentado en Ciudad de México, donde se desempeñaba como secretario de Seguridad ciudadana de la capital. En su momento, el entonces funcionario local aseguró que el CJNG había estado detrás del ataque.

F/RT