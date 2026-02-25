México: Diputados aprueban reforma laboral para reducir jornada a 40 horas semanales

Tras una intensa jornada legislativa, la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma al artículo 123 constitucional, la cual establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, representando un avance histórico pero condicionado por una implementación gradual que se extenderá hasta el año 2030.

La medida, que busca dignificar el trabajo y combatir el desgaste permanente de los trabajadores, según argumentaron los impulsores, se avaló en lo general con 469 votos a favor de todas las bancadas; sin embargo, en lo particular, la votación fue diferenciada.

​Pese al consenso general, la aplicación de la norma ha generado debate. La bancada de Morena explicó que la enmienda reconoce la imposibilidad de sostener el desarrollo económico sobre el desgaste permanente de los trabajadores, rechazando normalizar el agotamiento laboral. «Se busca un equilibrio entre la productividad y el bienestar», precisó Pedro Haces, vicecoordinador de operación política de Morena.

Respecto a la gradualidad en la aplicación, Haces señaló que la jornada de 40 horas se implementará de manera progresiva, reduciéndose en dos horas cada año a partir de 2027, alcanzando la meta en 2030.

Según el parlamentario, este «calendario gradual» busca que las empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas (que representan casi el 96 por ciento del total), ajusten sus costos, así como los procesos tecnológicos y laborales, sin impactos bruscos.

La bancada de Morena argumentó que estas modificaciones evitarán la acumulación excesiva de horas y otorgarán certeza jurídica a los trabajadores sobre los límites de las exigencias en horas extraordinarias.

Controversia por el descanso semanal

ese a la aprobación, partidos de oposición como el PAN, PRI y MC, presentaron reservas, afirmando que la reforma no garantiza explícitamente los dos días de descanso por cada cinco de trabajo. No obstante, el bloque mayoritario desestimó estas propuestas, manteniendo la redacción original avalada previamente por los senadores. La votación en lo particular se aprobó con 411 votos, incluyendo los del PAN, a pesar de sus exigencias.

​La diputada Annia Gómez Cárdenas (PAN) calificó la medida de «simulación», argumentando que distribuir 40 horas en seis días de trabajo no transforma la realidad del trabajador mexicano, quien sigue atado a una estructura de explotación de seis jornadas semanales.

La nueva fracción IV del artículo 123 establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales «en los términos que establezca la Ley Federal del Trabajo» y que las empresas deberán otorgar «por lo menos» un día de descanso. Esto mantiene la flexibilidad en la aplicación específica.

La reforma, que se envió a los congresos estatales para su ratificación, también modifica la fracción XI del citado artículo. Precisa que el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas a la semana, distribuidas hasta cuatro al día en un máximo de cuatro días. Además, obliga a las empresas a pagar 200 por ciento más del salario cuando se exceda ese límite y prohíbe las horas extras a trabajadores menores de 18 años.

​Con esta aprobación, México se encamina a una transición laboral que, aunque lenta, promete reconfigurar las relaciones de producción en la segunda economía más grande de la región.

F/Telesur