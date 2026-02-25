México envía a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria

En medio de un contexto caracterizado por el endurecimiento del cerco económico impuesto por Estados Unidos, el Gobierno mexicano envió el martes a Cuba un nuevo cargamento con 1.193 toneladas de ayuda humanitaria.

Los barcos Papaloapan y Huasteco, de la Armada Mexicana, zarparon del puerto de Veracruz el martes, según se indicó en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta acción se llevó a cabo siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El buque ARM Papaloapan, según lo añadió, lleva en su carga 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, que son alimentos esenciales; por otro lado, el ARM Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de otros alimentos.

El Gobierno de la Ciudad de México brindó apoyo a varias organizaciones sociales para que entregaran 23 toneladas de ayuda humanitaria en el centro de acopio establecido en el Centro Histórico; esta cantidad es parte del primer envío.

Según lo divulgado, para el traslado por mar, que tiene un tiempo estimado de cuatro días y que incluye la carga y descarga del cargamento, se utilizaron cinco montacargas, una grúa y más de 350 componentes navales.

Después de que 814 toneladas de alimentos básicos y productos de higiene llegaran a La Habana el 12 de febrero, este es el segundo envío de ayuda material que México hace a la isla.

La cartera afirmó que “el pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba. Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”.

En esta línea, destacó que en meses recientes se envió asistencia a diferentes países que necesitaron el respaldo de México ante los incendios en California y Chile, las inundaciones en Texas y catástrofes naturales en varias naciones del continente.

El cargamento parte en medio de que Estados Unidos amenaza con tomar acciones coactivas contra las naciones que provean petróleo a la mayor de las Antillas, lo cual representa una vuelta de tuerca más en el bloqueo que Washington ha aplicado a Cuba durante más de seis décadas.

F/Telesur