México: La paz entre países en conflicto depende del Estado de Derecho

México consideró en el Consejo de Seguridad de la ONU que la estabilidad de la paz en países en conflictos depende del Estado de Derecho, el respeto a derechos humanos y el desarrollo sostenible.

En su participación por videoconferencia como miembro no permanente en el debate sobre los Retos para Mantener la Paz y la Seguridad en Contextos Frágiles de ese órgano de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México reconoce que existen situaciones de fragilidad vinculadas con las capacidades de los estados para hacer frente a demandas de su población.

«Pero no se puede mantener la paz si no se impulsa el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la participación incluyente y activa de toda la sociedad, en particular de las mujeres y de los jóvenes», agregó.

México, señaló, cree firmemente en la paz sostenible como eje central sobre el que debe apoyarse la arquitectura de prevención y de consolidación de Naciones Unidas y por eso celebramos las Resoluciones Gemelas sobre el Examen 2020 de la Arquitectura de Consolidación de la Paz.

Ebrard llamó a buscar soluciones con un enfoque de prevención que contemplen medidas incluyentes, para detener el incremento en las crisis humanitarias prolongadas que surgen de los contextos frágiles y el impacto de la pandemia de la Covid-19, las cuales ‘nos muestran la magnitud de los retos que tenemos por delante’.

Advirtió que las amenazas a la paz y seguridad internacionales son multidimensionales y evolucionan constantemente, y no son meramente de naturaleza militar o política, sino están relacionadas con temas de desarrollo, de derechos humanos, de fenómenos ambientales y en materia de salud.

«En los últimos años hemos sido testigos de nuevos ciclos de violencia y de la agudización de conflicto en contextos de fragilidad que se ven agravados por factores como la pobreza crónica, la persistencia a desigualdades económicas y sociales, la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria, así como violaciones a los derechos humanos, la discriminación y el tráfico y comercio irresponsable de armas», expresó.

En 2020 a estos retos se sumó la pandemia de la Covid-19, de ahí la necesidad de contar con una visión más amplia, solidaria y humana que nos permita atender las causas más de fondo de los conflictos, abundó.

Reiteró que la pandemia exige una respuesta mundial basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral para garantizar el acceso universal a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico para hacer frente a la enfermedad y así reducir sus efectos negativos y evitar los rebrotes. Propuso establecer un diálogo efectivo y continuo entre el Consejo de Seguridad y los órganos del sistema, así como fortalecer las alianzas estratégicas con organizaciones regionales y subregionales, como la Unión Africana, para asegurar que las estrategias de construcción y mantenimiento de la paz respondan a las realidades regionales y nacionales.

T/Prensa Latina

F/Archivo