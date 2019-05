México no responderá «de manera desesperada» a la amenaza de aranceles de Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no responderá de manera «desesperada» ante la subida de aranceles de 5% a las mercancías mexicanas, impuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, como represalia de la política migratoria de su vecino del sur.

«No vamos a contestar de manera desesperada, vamos a esperar tiempo, la evolución de esta situación», dijo el presidente mexicano en su conferencia de prensa matutina de este 31 de mayo. Además, López Obrador consideró que no debe aplicarse «la ley del Talión». «No es diente por diente, ojo por ojo, porque nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos», afirmó.

En este sentido, el mandatario señaló que el pueblo mexicano no merece el trato recibido por parte de Trump. «Ellos van a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar. Nosotros siempre hemos atendido, escuchado los planteamientos del Gobierno de EEUU», dijo.

López Obrador explicó que su Gobierno busca resolver el problema de la migración proveniente de países de Centroamérica mediante la cooperación y políticas de desarrollo. También aseguró que no quiere culpar a los Gobiernos centroamericanos por el flujo migratorio, pues consideró que «son circunstancias que se presentan en países donde la gente no tiene opciones, alternativas y son seres humanos».

«Unidad nacional»

El presidente mexicano indicó que ha recibido llamadas de apoyo de varios de sus compatriotas, incluyendo personas de distintos sectores, para hacer frente a las medidas de Trump. «Va a haber unidad nacional, no tengo la menor duda. Va a solidarizarse todo el pueblo de México tanto en nuestro país como los mexicanos que viven y trabajan en EEUU», aseguro el titular del Ejecutivo.

«Se llama al pueblo de México a estar atentos y unidos», señaló.

«Paciencia»

En este sentido, pidió a los mexicanos tener paciencia, pues consideró que el Gobierno de EEUU tendrá que rectificar ante la imposición arbitraria de aranceles. «Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber. Porque estas medidas no convienen a los mexicanos pero tampoco a los estadounidenses», apuntó López Orbador. «Yo creo que la opinión de los ciudadanos en México y EEUU va a estar a favor del libre comercio, no de impuestos, aranceles o cerrar nuestras economías», agregó.

López Obrador también consideró que esta situación no detiene la ratificación en el Congreso del acuerdo comercial entre México, EEUU y Canadá, conocido como T-MEC.

Mientras tanto, el peso mexicano cayó frente al dólar en su peor jornada en lo que va de 2019, al venderse en bancos comerciales en un precio de hasta 20,05 pesos por dólar.

Esto representa una caída de 2,97% del peso mexicano respecto al precio del dólar previo al anuncio del mandatario estadounidense.

Texto/RT

Foto/Archivo