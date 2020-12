Microteatro venezolano se adapta al formato telemático

El 20 de diciembre se inicia la nueva propuesta teatral titulada Microteatro online, un evento diseñado por el Centro de Directores para el Nuevo Teatro y Travel Espacio, con la finalidad de generar una plataforma digital para la exposición de las artes escénicas con el sabor especial que ofrecen las presentaciones en vivo.

Esta propuesta, promovida por el director Daniel Uribe, busca ofrecer al público la sensación de estar en una sala de teatro y vivir una experiencia adaptada a las condiciones que impone la actual pandemia, de una manera que permita el desarrollo de las artes escénicas. En esta oportunidad se presentarán cuatro espectáculos en vivo y de manera simultánea al mismo costo.

“Este evento se presentará mensualmente con distinta programación y se realizará en vivo en diferentes partes del mundo como Venezuela, España, Estados Unidos y Colombia, entre otros, con el fin de unir, a través de esta actividad, un discurso que mantenga la actividad teatral vigente, viva y expresiva”, explicó Uribe en nota de prensa.

Dentro de la programación de esta primera presentación se encontrarán obras como 800 bullying, protagonizada por Bárbara Regalado y dirigida por Daniel Uribe, No me enfadaré, original de Marc Egea, con la adaptación de Tomiris Rodriguez, la dirección general de Daniel Uribe y la actuación de Tomiris Rodriguez, Yo Ulrike, grito de Dario Fo y Franca Rame (versión libre), protagonizada por Giselle Alvarado y dirigida por Daniel Uribe y Clase 2020, con texto de Rubén Dario Gil y Denzel romero, versión e interpretación de Félix Quintana y dirección de Daniel Uribe.

SINOPSIS

800 Bullying: Melody es una chica adolescente de 14 años, que ha pasado por muchas circunstancias difíciles en su bachillerato, desde un año atrás, hay niñas que se burlan de su físico (obesidad), pero no ha tenido la confianza para decírselo a sus padres. Ella, aterrada, llama a una psicóloga para que la ayude y la aconseje vía online, entra en la llamada y se encuentra con una mujer que no ha terminado su carrera universitaria (Erika), Melody le empieza a contar sus problemas y Erika no le presta atención está distraída, (la conexión es muy mala y no logran tener buena comunicación)… y por ahí se va la historia.

No me enfadaré: Irene es invitada a un reencuentro con sus compañeros del colegio. Después de muchos años. Enfrentarse a este hecho hace que dentro de ella se muevan emociones y reencuentros consigo misma, creándose una lucha interna.

Yo Ulrike, grito: De Dario Fo y Franca Rame (versión libre) basada en la tortura y el encierro en una cárcel, de la periodista alemana Ulrike Meinhof capturada en 1972 y privada de toda capacidad sensorial; ella reflexiona, se cuestiona y trata de mantenerse en plena salud mental, aun sabiendo que en cualquier momento alguien entrará y realizara un asesinato que parezca suicidio. Un relato único con un lenguaje muy natural y humano que no pueden perderse. Este es un caso de la vida real, ella fue encontrada en su celda ahorcada. Ella como mujer se plantea en su Soledad de como un estado que pregona la emancipación de la mujer la castiga exactamente igual que un hombre. Una pieza que llama a la reflexión.

Clase 2020: El año 2020 nos ha cambiado en gran medida sobre todo en las formas de reunirnos y aprender. Jordi, un profesor muy particular nos cuenta a través de zoom el descubrimiento de América y aunque una fuerza del más allá lo posee, la clase debe continuar.

T/ Redacción

Caracas