¡Miércoles de inspección! Gobierno Nacional recorre obras de vialidad en Portuguesa

En aras de consolidar vías más seguras para los venezolanos, este 25 de febrero el ministro de Transporte, V/A Aníbal Coronado, en compañía del gobernador del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño, inspeccionaron las labores ejecutadas por la cartera de Transporte y la Gobernación en la entidad.

El primer punto de la visita, fue el puente sobre el Río Acarigua en la Autopista José Antonio Páez, municipio Araure, donde más de 70 mil habitantes fueron beneficiados por esta importante obra, garantizando la seguridad y movilidad de los circuitos comunales «Comuna Industrial Río Buchy», «Los Pasos de Bolívar», «Producción Integral Dos Ríos» y «Esperanza Viva», quienes, agradecieron al Gobierno Bolivariano por esta rehabilitación, y recalcaron su compromiso por el desarrollo del país.

Seguidamente, las autoridades pasaron revista al mantenimiento ejecutado en el puente sobre la Quebrada Armo, en el cual, se están construyendo tres torrenteras, para reforzar la estabilidad de la estructura. A su vez, verificaron la rehabilitación de la Troncal 005, Autopista José Antonio Páez, donde la clase obrera se mantiene desplegada para el mantenimiento de la carpeta asfáltica con más de 9 mil toneladas colocadas, fortaleciendo la conectividad de la entidad con el estado Lara.

Por último, inspeccionaron la labor ejecutada por los equipos técnicos en el Puente La Lucía, ubicado en el par vial Araure – Acarigua – Barquisimeto, una obra destinada a la movilidad de 140 mil habitantes, en procura de un tránsito seguro hacia el estado Lara, permitiendo el desarrollo económico de la región Occidental.

Durante la jornada, el líder de la cartera de Transporte, señaló que estas obras son posibles gracias al Poder Popular, quienes son los garantes de comunicar a las autoridades gubernamentales, sobre las necesidades existentes en cada comunidad, mientras hizo un llamado a la Consulta Popular de este 8 de marzo, que fortalece los proyectos emprendidos por el Ejecutivo Nacional.

MinTransporte