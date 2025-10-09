Migrantes arriban al país este jueves desde México con el Plan Vuelta a la Patria

Este jueves retornarán al país migrantes desde México a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, así lo anunció el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello.

“Viene un vuelo adicional desde México. El único que ha ordenado viajes [del Plan Vuelta a la Patria] por todos lados es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”, dijo Cabello durante la transmisión del programa «Con el Mazo Dando», que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Recordó que en Estados Unidos los migrantes Latinoamericanos son perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes en su opinión “no escuchan razones por quien odia”. Además, manifestó que los sectores opositores que promovieron la migración han estado callados con respecto a lo que sucede con los connacionales en Estados Unidos y otras regiones del mundo.

Vale acotar que, al momento de llegar al territorio venezolano, diversos órganos de seguridad ciudadana brindan a los connacionales apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar en la patria.

La Gran Misión Vuelta a la Patria tiene como objetivo ofrecer el apoyo y estímulo a los migrantes venezolanos que expresaron voluntariamente su deseo de retornar a la República Bolivariana de Venezuela en atención a la situación de vulnerabilidad que presentaron en el extranjero.

