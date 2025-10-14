Miguel Pérez Abad: Venezuela lidera crecimiento económico en Latinoamérica en 2025

“Lo que hemos visto este año (2025) ha sido que Venezuela lidera el nivel del Producto de Interno Bruto (PIB) más alto de Latinoamérica”, así lo destacó el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pérez Abad, al señalar que la economía nacional continúa en crecimiento de manera sostenida esto mediante las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en articulación con el sector privado.

En entrevista al programa “Al Aire” que transmite Venezolana de Televisión (VTV) resaltó que la nación obtuvo un crecimiento durante el primer semestre de este año un 7.7 %. Además, proyectó que el desarrollo económico en este último trimestre del 2025 superará el 9 % para posicionarse como la economía con mayor incremento en la región.

Pérez Abad explicó que existen cuatro sectores que lideran el crecimiento económico en el país: sector petrolero que ha crecido aproximadamente 18 %, el sector de los servicios y el sector comercio que están alrededor del 15% y el sector minero que tiene un aporte significativo.

Asimismo, precisó que las proyecciones de crecimiento del país estimadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) evidencian que el desarrollo endógeno y el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales son una realidad tangible. Esta transformación se refleja en que cerca del 98 % de los productos disponibles en el país son de producción nacional.

“Logramos voltear esa altísima dependencia que teníamos de productos importados y eso es gracias a casi una década de sanciones, bloqueos, medidas coercitivas unilaterales, que así como no has hecho mucho daño también, ha sido el detonante del aparato productivo venezolano que ha tenido la capacidad de adaptación y la resiliencia para hacer un abordaje distinto», puntualizó.

F/VTV