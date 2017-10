Miguel Rodríguez se juramentó como gobernador de Amazonas

Miguel Rodríguez, recién electo gobernador del estado Amazonas, hizo acto de juramento frente al pueblo de Amazonas que lo eligió el pasado 15 de octubre para promover las políticas socialistas del Gobierno Revolucionario en referida entidad regional.

Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión, Rodríguez manifestó su compromiso para trabajar por todos los habitantes de la entidad.

“Para que Amazonas cambie, para que esto eche para adelante tiene que ser con los amazonenses y ustedes escucharon ese llamado y nos apoyaron a los representantes de la Revolución Bolivariana y no los vamos a defraudar”, dijo.

“No venimos con el hacha de la revancha, no venimos llenos de odio, no venimos a vengarnos de nadie, ¡Venimos a trabajar por los amazonenses!, no venimos a cobrarle nada a nadie, la historia y el pueblo ya empezó a cobrar, ahora nosotros a trabajar, ya el pueblo hizo su parte, nosotros ahora hagamos la parte que nos corresponde”, sostuvo Rodríguez.

Miguel Rodríguez fue adjudicado como gobernador con el 60.09% lo que representa 40 mil 549 votos, derrotando a Bernabe Gutierrez con 31.08% (20mil 972 votos).

Su propuesta de gestión para Amazonas está subordinada al Poder Constituyente y entre sus principales objetivos destaca fortalecer el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, así como la implementación del Plan de la Patria 2013-2019 como legado del Comandante Hugo Chávez.

Texto/CO, con información de AVN, VTV

Foto/Archivo