Más de mil 400 escuelas rehabilitadas durante el año escolar 2024-2025

Durante el año escolar 2024-2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), ha rehabilitado un total de mil 415 instituciones educativas en todo el país, con el objetivo de garantizar espacios óptimos para ofrecer una educación de calidad a niños, niñas y adolescentes, informó este jueves el viceministro de Instalaciones y Logística, Willian Gil.

En entrevista concedida al programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), el también presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) señaló que durante el período vacacional se han unido esfuerzos con todos los niveles de gobierno para atender otras 300 escuelas adicionales.

Las obras incluyen impermeabilización, reparación de sistemas eléctricos, instalación de luminarias, recuperación de áreas verdes, sanitarias y de cocina, trabajos de pintura, así como dotación de mobiliario y equipos.

Asimismo, explicó que se le da prioridad a las instituciones educativas afectadas por las intensas lluvias en los estados Mérida, Apure, Bolívar, Monagas, entre otros, con el fin de que estén plenamente operativas para el inicio del nuevo año escolar, previsto para el próximo 15 de septiembre.

El viceministro destacó que la rehabilitación de las instituciones educativas ha tenido un impacto positivo en el aumento de la matrícula escolar. “El año pasado iniciamos clases con 5.570.942 estudiantes, y este año hemos alcanzado los 5.936.006. Es decir, 365.000 niños se incorporaron al sistema educativo», afirmó.

Igualmente, indicó que trabajan para garantizar el 100% de la escolaridad, buscando a aquellos niños y niñas que no están dentro del sistema escolar, incluso a aquellos que han ingresado recientemente al país. “Para el nuevo año escolar, se espera sumar más de 500.000 estudiantes al sistema educativo nacional … tenemos la capacidad instalada para atender a todos los niños y niñas que vamos a ingresar”, dijo.

Por otra parte, acotó que para el año escolar 2025-2026 se trabaja en la construcción de 25 escuelas, una en cada estado del país, así como también detalló que fueron aprobados los recursos para rehabilitar 500 instituciones educativas el próximo año.

Programa de Alimentación Escolar

En relación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el viceministro Willian Gil informó que durante este año escolar se logró un incremento de más del 36% en la distribución de alimentos.

“Junto al Ministerio de Alimentación, pasamos de distribuir 5.494,43 toneladas métricas a 7.510,99 toneladas métricas de alimentos, garantizando una alimentación balanceada, en cantidad y calidad, para nuestros niños y niñas”, puntualizó.

F/VTV