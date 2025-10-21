Milei admite que la pobreza en Argentina “es un infierno”, pero defiende su gestión económica

El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció este martes que la situación social del país sigue siendo crítica y calificó la pobreza como “un infierno”, pese a los avances que asegura haber alcanzado durante su gestión.

“Yo no digo que estamos bien, es un infierno tener 30 % de pobreza, algo verdaderamente aberrante”, expresó el mandatario durante una entrevista con la Televisión Pública.

Según Milei, su administración habría logrado reducir el índice de pobreza del 57 % al 30 %, lo que —de acuerdo con su versión— representa “12 millones de argentinos que salieron de la pobreza”.

El jefe de Estado también afirmó que otras seis millones de personas dejaron atrás la indigencia, y sostuvo que “antes no tenían para comer y hoy les alcanza”. No obstante, reconoció que el país atraviesa un momento “difícil”, aunque insistió en que su gobierno “va en la dirección correcta”.

Milei resaltó los “avances” en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, al asegurar que Argentina registra “los índices criminológicos más bajos de la historia” y un “récord de incautación de drogas”.

Asimismo, defendió las reformas impulsadas por su administración, entre ellas la reforma laboral, argumentando que son necesarias para consolidar la recuperación económica.

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo, el presidente llamó a los votantes a respaldar su proyecto económico y fiscal, al tiempo que prometió que la inflación “va a desaparecer” hacia mediados de 2026.

Sus declaraciones se producen un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump —con quien se reunió la semana pasada en la Casa Blanca— afirmara que los argentinos “se están muriendo porque no tienen dinero ni nada”, y garantizara su apoyo a Buenos Aires “para sobrevivir en un mundo libre”.

T/CO