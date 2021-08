Miles de indígenas protestan en Brasilia a la espera de un fallo clave sobre sus tierras

Miles de indígenas marcharon este miércoles por Brasilia hacia la Corte Suprema, que empezó a analizar un caso clave sobre los derechos a sus tierras ancestrales. Los organizadores afirman que se trata de la mayor movilización indígena en la historia de Brasil, con seis mil participantes de 170 etnias diferentes acampando desde el domingoen la región central de la capital, sede de los tres poderes.

En concreto, la Corte brasileña debe resolver el fallo de un tribunal de apelaciones en relación a un territorio del estado de Santa Catarina reivindicado por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang. La nueva legislación que se somete a votación a partir del miércoles pretende adoptar el criterio de «marco temporal» para la demarcación de las tierras indígenas, reconociendo como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988.

Bajo el lema «Lucha por la vida», los movimientos indígenas marcharon hacia el Supremo Tribunal Federal (STF) por la tarde, cuando la Corte abrió la sesión en la que se empezó a abordar un caso que tendrá repercusión en decenas de litigios sobre sus reservas naturales. Vistiendo trajes típicos, al son de cánticos e instrumentos tradicionales, el martes habían realizado una vigilia nocturna con miles de velas dispuestas en la Plaza de los Tres Poderes, rodeada por los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF.

Los indígenas protestan contra lo que consideran una «persecución sistemática» por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro desde que llegó al poder en 2019. «Este gobierno está atacando a los pueblos indígenas», dijo el cacique Syrata Pataxo, de los indígenas Pataxo, originarios de Bahia (nordeste). «Toda la humanidad hoy clama por la protección de la Amazonia. Pero este gobierno quiere que la selva, el pulmón de nuestro planeta, sea reemplazada por soja y minería», agregó el líder de 32 años.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que organiza las protestas, considera que lo que está en manos del máximo tribunal es «el proceso más importante del siglo» para los 900 mil indígenas que viven actualmente en el país(0,5 por ciento de la población) y cuyas reservas ocupan el 13 por ciento del vasto territorio nacional.

El caso gira en torno al derecho de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras ancestrales, que les fue asegurado en la Constitución brasileña de 1988. El lobby del agronegocio defiende que solo deben reconocerse como tierras indígenas aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Carta Magna.

Pero los defensores de los pueblos originarios sostienen que la Constitución no prevé ese «marco temporal» y que los indígenas fueron desplazados de sus territorios a lo largo de la historia, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).

No mundo todo, apoiadores dos povos indígenas do Brasil organizam manifestos contra a tese do marco temporal e a agenda anti-indígena do Governo Bolsonaro. Nas fotos, manifestação em Londres.

