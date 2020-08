Miles de personas demandan justicia racial en Estados Unidos

Miles de personas se concentraron en la capital estadounidense, en el aniversario 57 de la Marcha sobre Washington protagonizada por Martin Luther King Jr., para pronunciarse contra la desigualdad racial y la brutalidad policial.

El Monumento a Lincoln, el mismo escenario donde el luchador por los derechos civiles ofreció en 1963 su famoso discurso Tengo un sueño, fue el lugar donde los participantes se dieron cita para escuchar a activistas, legisladores y familiares de afronorteamericanos asesinados por la policía.

Uno de los principales oradores de la jornada fue el reverendo Al Sharpton, quien convocó en junio pasado a la movilización de este viernes, la cual fue bautizada como Get Your Knee Off Our Necks Commitment March (Marcha del Compromiso: Quita tu rodilla de nuestro cuello).

«Es hora de que tengamos una conversación con Estados Unidos. Necesitamos tener una conversación sobre su racismo, sobre su intolerancia, sobre su odio, sobre cómo pondría su rodilla en nuestro cuello mientras lloramos por oxígeno», expresó ante la multitud.

Sharpton, un reconocido activista por los derechos civiles, dio a conocer la idea de realizar esta acción al participar en el funeral de George Floyd, cuya muerte a finales de mayo a manos de un oficial blanco en Minneapolis generó una gran ola de protestas en todo el país.

En su intervención de este viernes, el reverendo exigió más acciones legislativas para abordar la brutalidad policial y la desigualdad racial, por lo que instó al Senado de mayoría republicana a adoptar un proyecto de reforma policial aprobado en junio por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas.

La mencionada propuesta legislativa comprende amplios esfuerzos para detener el uso de perfiles raciales y la brutalidad policial, incluida la prohibición de los estrangulamientos; crearía un registro nacional de mala conducta policial; y facilitaría que los agentes sean enjuiciados y demandados en casos de presunta mala conducta y abuso.

Asimismo, Sharpton remarcó la importancia de los comicios del 3 de noviembre próximo, en los cuales el republicano Donald Trump, a quien el reverendo calificó de ‘presidente mezquino’, buscará su reelección ante el demócrata Joe Biden.

Durante el evento de este viernes, que concluyó con una marcha hacia el Monumento a King, también se mostró un mensaje en video de la senadora afronorteamericana, Kamala Harris, quien es la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata.

La legisladora sostuvo que si los activistas por los derechos civiles de la década de 1960 estuvieran ahora aquí, compartirían la ira y frustración mientras mujeres y hombres negros siguen siendo asesinados en las calles y abandonados por una economía y un sistema de justicia que les niega con frecuencia su dignidad y derechos.

T/Prensa Latina

F/Archivo