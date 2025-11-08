Miles de voces estremecen el Estadio Monumental al ritmo del Alma Llanera

Durante el encuentro entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, correspondiente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), se realizó un flashmob en el Estadio Monumental Simón Bolívar que reunió a más de 30 mil asistentes en una interpretación colectiva del “Alma Llanera”, junto al cantautor venezolano Banny Kosta.

La intervención artística sorprendió al público presente al combinar música tradicional con el ambiente deportivo. El recinto se activó cuando Banny Kosta irrumpió entre los asistentes para interpretar una versión salsera del emblemático tema, arreglada junto al músico Manuel Barrios. La respuesta fue inmediata, donde miles de voces acompañaron la interpretación con entusiasmo.

El evento fue difundido a través de redes sociales, en las que se destaca la masiva participación del pueblo venezolano. La presentación se consolidó como una acción cultural que integra identidad nacional y expresión artística, que despertó el sentimiento colectivo de pertenencia y el orgullo por la patria.

Con esta intervención, se consolida una experiencia que articula tradición, innovación y participación ciudadana, al dejar registro de una jornada que fusionó deporte y cultura en uno de los principales recintos del país, como muestra palpable de que Venezuela celebra su identidad con alegría.

T y F/ VTV