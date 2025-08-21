Milicia Bolivariana es condecorada por su rol en preservación de la paz y la soberanía

En reconocimiento a sus acciones ejemplares en defensa del pueblo de Bolívar y Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, otorgó la Condecoración Cruz de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) en su Primera Clase a destacados integrantes de la Milicia

Durante la ceremonia, el jefe de Estado expresó su profundo orgullo por el papel que desempeñan los milicianos y milicianas en la construcción de la paz y la soberanía nacional: “Estoy orgulloso del papel que juegan milicianos y milicianas, especialmente cuando producto de su patriotismo se hacen merecedores de un recogimiento que la patria pone en su pecho para seguir la batalla de victoria en victoria”, manifestó el presidente Maduro.

Además, destacó que la presencia de la MNB abarca todo el territorio venezolano, desplegándose desde el norte hasta el sur, del este al oeste, recorriendo el Orinoco, el Caribe, los Andes, el Amazonas hasta llegar a Caracas, en la defensa de sus derechos fundamentales: la paz, la vida, la independencia y la soberanía nacional.

Por su parte, el Comandante General de la MNB, Mayor General Orlando Romero Bolívar, resaltó el despliegue organizativo de la MNB en cada rincón del país: “En todo el territorio nacional se conforman los circuitos comunales, cuadrantes de paz y unidades de la MNB. La patria tiene quien la defienda y es el pueblo. Nosotros, en perfecta fusión popular-militar-policial, no olvidamos que el amor a la patria es primero, porque el destino es triunfar.”

La Condecoración Cruz de la MNB en su Primera Clase representa el más alto honor que puede recibir un miliciano o miliciana, y simboliza el compromiso inquebrantable con la defensa integral de la nación.

La Milicia Nacional Bolivariana continúa consolidándose como un pilar fundamental en el sistema de seguridad y soberanía del país, en estrecha articulación con el poder popular y las instituciones del Estado.

