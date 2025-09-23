Milicia Bolivariana instalada en Caracas para la defensa integral de la patria

La Milicia Bolivariana quedó instalada como parte de las acciones estratégicas dirigidas al fortalecimiento de la defensa integral de la nación. En ese sentido, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, recalcó que esta iniciativa reafirma el compromiso del pueblo con la soberanía nacional. “Desde aquí, desde Caracas, la capital de Venezuela, le decimos al mundo que acá está el pueblo, con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con sus organismos de la seguridad ciudadana y su milicia dispuesta a todo para defender a nuestra patria”.

Durante el cierre de la gran marcha de la Milicia Bolivariana, Meléndez anunció que esta instalación representa un homenaje al pueblo miliciano. “Con esta instalación cerramos la gran marcha de la Milicia Bolivariana, en honor a todo este pueblo miliciano y miliciana”.

La alcaldesa rechazó las declaraciones del presidente estadounidense contra las mujeres integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana. “Las mujeres se respetan, las mujeres venezolanas estamos siempre en la vanguardia, en las comunidades; de comuneras, científicas, maestras en todos los sectores sociales del país, está la mujer venezolana”.

Reiteró que Venezuela defiende la paz y la vida, pero está preparada ante cualquier amenaza. “Todas las entradas de Caracas estarán protegidas por el pueblo, así que no pasarán por Caracas”, advirtió, al asegurar que la conciencia nacional se mantiene firme y que el pueblo está dispuesto a actuar con unidad y determinación.

Igualmente, se refirió a los intereses del imperio en los recursos del país, por lo que llama a mantener la vigilancia. “Desde acá recordamos las palabras de nuestro Comandante eterno Hugo Chávez, quien en reiteradas ocasiones alertó sobre las pretensiones del imperio de asediar a Venezuela con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales, especialmente del petróleo, pero nosotros tenemos que estar alertas, unidos como uno solo, como verdaderos patriotas que defendemos nuestra patria venezolana”.

En ese orden de ideas, exhortó a la población a activar los mecanismos de inteligencia en todos sus niveles. “La participación del Poder Popular ha sido clave para impedir acciones que pretendían alterar la estabilidad nacional. La articulación entre las instancias del Estado y las comunidades se mantiene como eje de protección”.

En esta jornada, las calles de Caracas se llenaron de color y entusiasmo en una movilización masiva por la paz y la soberanía. La Milicia evidenció el respaldo a las políticas de defensa territorial y el compromiso con la unidad nacional, donde se demostró la fuerza del despliegue cívico-militar en la capital.

T y F/ VTV