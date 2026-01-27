Mincyt capacita personal técnico de Fundacite Apure en robótica y programación

Con el propósito de transformar la enseñanza a través de la robótica y la programación, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en el estado Apure capacitó al personal sobre las funcionalidades del kit educativo y su programación, como parte de la Agenda Pequeños Ingenieros.

La estrategia educativa, enmarcada en el Programa Nacional Semilleros Científicos que promueve el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), tiene como objetivo conocer los componentes y funcionalidades del kit educativo contemplados en el primer módulo.

Durante la actividad formativa los asistentes conocieron los principios básicos de la programación, herramientas que resultan esenciales para el desarrollo de sus habilidades en el campo de la robótica y la innovación técnica.

La jornada estuvo a cargo del facilitador Alejandro Lostter y personal técnico de Fundacite Apure, quienes detallaron a través de ejemplos la lógica de la programación, fomentando un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo.

El Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, fortalece las capacidades en tecnología del personal que forma parte de la agenda científica en las regiones del país.

F/Mincyt con Información Fundacite Apure