Mincyt entrega reconocimientos a jóvenes destacados del curso Robótica Educativa

El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a través de la Fundación Infocentro, entregó los reconocimientos a más de 120 niños, niñas y jóvenes participantes del curso Robótica Educativa.

El evento se realizó en las instalaciones de la Gran Misión Venezuela Joven, ubicada en Caracas.

La actividad, que forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos, permitió a los jóvenes aprender sobre robótica, electrónica y programación junto a otras habilidades que facilitan el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, la creatividad y la innovación.

El facilitador de la Fundación Infocentro, Justo López, señaló que los participantes «son una representación de miles y miles de jóvenes a nivel nacional que destacan en las ciencias relacionadas a la robótica».

Detalló que los jóvenes cuentan con grandes herramientas que les permiten desenvolverse en estas áreas de manera más rápida y eficaz.

Por su parte, Camilo Hernández, participante de la actividad formativa, manifestó que se siente «muy orgulloso de todo lo que pude haber logrado en este lugar. Obtuve las herramientas, tuve todo el conocimiento posible para aprender de ciencia y tecnología con el que puedo innovar en mi país».

«Aprendí robótica, aprendí un poco de programación, aprendí cómo armar un robot, aprendí muchas cosas y de verdad estoy muy agradecida», expresó Jesdaly Salazar.

Para Oriana Herrera, facilitadora de la Fundación Infocentro, las habilidades del futuro están enfocadas en ciencia y tecnología, por lo que es fundamental que los niños, niñas y jóvenes tengan estos conocimientos.

«Es muy importante que los niños hoy en día sigan aprendiendo robótica, ya que les puede abrir muchas puertas a futuro, tanto en la universidad como en los trabajos», opinó.

El curso de Robótica Educativa ha logrado atender más de 152 mil niños en el trascurso de 2025, como parte de las políticas del Gobierno nacional para avanzar en la divulgación de la agenda científico-tecnológica desde etapas tempranas.

