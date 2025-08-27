Mincyt imparte conocimientos a investigadores sobre reproducción inducida de peces reófilicos

Durante cuatro días, el personal de la División de Agropecuaria de la Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (Ciepe) recibió formación teórico-práctica sobre la reproducción inducida de peces reófilicos o migratorios, particularmente del coporo (Prochilodus mariae).

En la jornada formativa, que se efectuó en los espacios de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV), los presentes obtuvieron conocimientos sobre el proceso de la reproducción, la estimulación con hormonas, inducción al desove, recolección de huevos e incubación artificial.

Los investigadores visitaron las instalaciones donde se realiza la cría de la mosca soldado negra (Hermetia illucens) (Diptera: Stratiomyidae).

También recorrieron los invernaderos de ensayos en rubros como cacao, café y musáceas.

Con esta alianza entre instituciones científicas y tecnológicas para la transferencia de conocimientos, se fortalece el tercer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán.

F/Mincyt con información de la Fundación CIEPE