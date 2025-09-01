Mincyt organiza taller Fundamentos de la Robótica para niñas y niños de Barinas

Con entusiasmo y creatividad, niños, niñas y jóvenes de la comunidad Quebrada Negra participaron en el Taller de Fundamentos de la Robótica, organizado por la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV), Infocentro y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Portuguesa.

Durante dos días, los participantes participaron en el Plan Vacacional Aventura en Ciencias y Robótica, con el que aprendieron conceptos básicos de esta disciplina y se adentraron en experiencias aplicadas como el diseño de circuitos virtuales en Tinkercad y la programación de sensores de ultrasonido en Arduino IDE, con los que lograron activar luces y sonidos mediante sus propios códigos.

Exploraron el robot Paparazzi del kit Ultimate 2.0, al que pudieron controlar desde una tablet vía Bluetooth, descubriendo cómo la programación digital se transforma en movimiento y acción.

El objetivo de esta iniciativa es inspirar a la próxima generación de ingenieros y científicos, motivándolos a crear soluciones innovadoras con un enfoque especial en el área agrícola, al mismo tiempo que se fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la apropiación tecnológica en las comunidades.

Estas acciones se desarrollan con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, en el marco de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, que establece la formación de una nueva generación de científicos y tecnólogos en Venezuela.

F/Mincyt con información de la ACAV