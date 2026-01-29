Mincyt territorializa enseñanza en robótica con la Agenda Pequeños Ingenieros

La Agenda Pequeños Ingenieros del Programa Nacional Semilleros Científicos continúa la formación de docentes venezolanos este 2026, con el objetivo de transformar la educación científica-tecnológica impulsando la enseñanza de la robótica creativa.

En esta ocasión, el Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias, sede La Guaira, fue el espacio seleccionado para atender a personal docente y facilitadores de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), Infocentro y de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (Fundabit), provenientes de Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Guárico, Mérida, Portuguesa, Sucre, Táchira y Nueva Esparta.

Esta labor forma parte del trabajo que realiza el Gobierno Nacional para potenciar la independencia y soberanía tecnológica de Venezuela, atendiendo integralmente a la generación genial de la patria.

Alejandro Lostte, promotor de robótica del Programa Nacional Semilleros Científicos y facilitador de la enseñanza, explicó que en estos procesos formativos se emplea el Kit Educativo de Electrónica, creado con tecnología nacional, gracias a la colaboración de la empresa Alcaraván Vultur y el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI).

“Todo esto es una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología que busca llevar a todos los rincones del territorio venezolano lo que es la Agenda de Pequeños Ingenieros”, explicó.

Agregó que la idea es formar a los docentes para ir masificando la experiencia en todo el territorio, especialmente, en las escuelas públicas, técnicas y privadas.

“Nosotros queremos llegar a todos los niveles educativos que van desde los niños de 7-8 años a 19 años, inclusive los que estén en el área universitaria”, sostuvo Lostte.

Por su parte, Jesús Mendoza, promotor de robótica del Programa Nacional Semilleros Científicos afirmó que se trata de una apuesta positiva para la educación nacional porque permite que los niños sean creadores de las tecnologías, “que se apoderen de los conocimientos y que en un futuro puedan dar soluciones para la industria o la agricultura de nuestro país”.

Docentes con visión de futuro

La formación que brinda el Gobierno Nacional, a través del Programa Nacional Semilleros Científicos, amerita de mucha práctica, creatividad y visión de futuro. Así lo certifican los participantes de estos talleres, quienes afirman sentirse complacidos con la enseñanza que reciben.

Inés Velásquez, docente el estado Monagas, comentó que ha sido interesante la experiencia porque “tenemos la oportunidad de empezar desde cero y entender lo que es la robótica y la electrónica, de dónde viene, cómo nace, cómo se conecta”.

Expresó que también es importante porque “podemos mirar un futuro bastante provechoso para el país y acortamos la brecha que tenemos en cuanto a este conocimiento y poderlo transmitir a nuestros niños, para que puedan avanzar, en corto tiempo, para entender todo este mundo que es fascinante”.

La docente del estado Barinas, María Isabel González, celebró esta política del presidente Nicolás Maduro Moros para potenciar la enseñanza de las ciencias en Venezuela.

Manifestó que es una oportunidad para formar la generación de relevo, “uniendo todos estos esfuerzos para poder formar a niños, niñas y jóvenes en tecnología, ciencia y sobre todo humanidad”.

La Agenda Pequeños Ingenieros empodera a la Generación Genial de Venezuela para que se apropie de las nuevas herramientas del saber, utilizando tecnologías libres como Canaima GNU/Linux y el software Autana, promoviendo espacios de aprendizaje que les permiten crear proyectos de innovación con visión de futuro.

F/Mincyt