Mindeporte entrega nuevo equipamiento para fortalecer la práctica del tenis de mesa

El Ministerio del Poder Popular para el Deporte realizó la entrega de material especializado de entrenamiento para el tenis de mesa, como parte del fortalecimiento del alto rendimiento y la masificación deportiva en el país y con la mirada puesta en el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

La dotación fue encabezada por el ministro del Deporte, Franklin Cardillo, junto al presidente de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, Danir Balbás, y el director del Proyecto Nacional de Masificación del Tenis de Mesa, Cecilio Correa, además de entrenadores y un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, fisioterapeutas y kinesiólogos.

La selección nacional adulta encargada de recibir el material deportivo, estuvo representada por Roxy González, Cristina Gómez, Camila Obando y César Ríos, quienes destacaron la importancia de esta dotación para elevar la calidad del entrenamiento y la preparación competitiva.

El material entregado consistió en 240 mangos para raquetas, 40 limpiadores, 480 gomas de tenis de mesa, 60 cintas para mangos de raqueta, 60 cintas laterales para proteger bordes y 120 unidades de pegamento.

Condiciones fortalecidas

Durante el acto, el ministro Cardillo subrayó que esta dotación forma parte de una instrucción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y precisó que el equipamiento importado y de uso específico para entrenamiento y competencia también está siendo destinado progresivamente a 19 disciplinas deportivas.

Asimismo, resaltó el calendario nacional e internacional que incluye los Juegos Nacionales Juveniles, los Juegos Bolivarianos de la Juventud, a celebrarse en Venezuela en noviembre, los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá y otros eventos del ciclo olímpico.

“Tenemos todo lo requerido para un centro de alto rendimiento: medicina deportiva, crioterapia, gimnasio de musculación y espacios específicos para el tenis de mesa, no hay excusas para seguir creciendo y consolidando esta disciplina en Venezuela”, afirmó Cardillo.

A la vez, informó que todo este equipamiento deportivo son los consumibles diarios de un atleta en desarrollo y formación.

“Todas las condiciones están dadas, todo el material deportivo esta aquí, todo el equipo de trabajo, todos los entrenadores y todo lo que se requiere para que las generaciones de relevo empiecen a dar frutos y brillar en todos los escenarios”, enfatizó.

Beneficiados

Por su parte, Balbás agradeció el respaldo institucional y destacó que la dotación refuerza una planificación estructurada a corto, mediano y largo plazo.

“Esta es la primera fórmula para sostener una marcha que ya comenzó. Creer, implica estar y dar resultados, y este material viene a blindar el trabajo que realizamos en la federación y en el Proyecto de Masificación”, señaló el también atleta máster.

Además, resaltó el acompañamiento de los altos dirigentes del país que también son praticantes del deporte.

“Queremos agradecerle a usted, y a todo el Estado venezolano que está liderizado por la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, quien le mandamos un fuerte saludo porque es una jugadora de tenis de mesa y conoce muy bien las especificaciones técnicas de alto rendimiento que tenemos hoy”, resaltó Balbás.

Crecimiento deportivo

En representación de los atletas, Camila Obando expresó su agradecimiento por la cantidad y calidad del material recibido.

“Estamos muy felices porque esta dotación permitirá seguir creciendo en entrenamientos y competencias. A nosotros nos corresponde dar lo mejor y traer medallas para Venezuela, apoyados además por nuestra triada médica que nos acompaña diariamente”, añadió Obando

Con esta entrega, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte reafirma su compromiso con el desarrollo integral del tenis de mesa y con la construcción de condiciones óptimas para que los atletas venezolanos sigan brillando en el ámbito nacional e internacional.

