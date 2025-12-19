Minec: Reforestan más de cuatro millones 800 mil plantas en zonas vulnerables del país

Un total de cuatro millones 800 mil plantas han sido reforestadas en las zonas más vulnerables del país durante el año 2025, con el propósito de proteger al pueblo en temporada de lluvias y eventos meteorológicos adversos, producto de la crisis climática generada por el sistema capitalista, reseña una nota de prensa.

La información fue ofrecida por el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, durante el Encuentro Nacional de 400 Viveristas y Semilleristas realizado esta semana en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas.

“Hemos cumplido la meta de 2025 y para el 2026 la meta es reforestar 10 millones de plantas autóctonas de cada región de Venezuela”, afirmó.

Con respecto al Encuentro Nacional de Viveristas y Semilleristas, destacó que se reunieron para evaluar el desempeño y planificarse en la meta para el siguiente año. “Hemos organizado el debate en tres mesas de trabajo, la de experiencias científicas y técnicas, durante la recolección y manejo de semillas forestales; gestión de viveros comunitarios, institucionales y privados; así como el método de reproducción de especies forestales y frutales arbóreas”.

Bicentenario del Decreto de Chuquisaca

Por otra parte, el ministro Ricardo Molina informó que este viernes 19 de diciembre se cumplen 200 años del decreto ambientalista promulgado por El Libertador, Simón Bolívar, en Chuquisaca, Bolivia.

“Estaremos realizando en todas las plazas Bolívar del país, sesiones especiales con los Consejos Legislativos y culminaremos con la siembra de árboles emblemáticos en las plazas Bolívar. Asimismo, nuestra Asamblea Nacional tendrá una sesión especial en el marco de esta importante conmemoración para el sector ecosocialista del país y finalmente rendiremos honores al padre de la Patria en el Panteón Nacional”, concluyó.

F/Prensa MinEcosocialismo