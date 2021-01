Miniserie dirigida por Luis Alberto Lamata recreará la Batalla de Carabobo

Se espera que la indumentaria y los aperos militares necesarios para esta producción audiovisual sean elaborados por artesanos del estado Cojedes

El experimentado director Luis Alberto Lamata estará al frente de una miniserie que recrea la Batalla de Carabobo, según informó el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta en Twitter.

El mensaje fue ilustrado con fotografías tomadas durante una pregira que el ministro realizó el pasado 8 de enero junto a Lamata y un equipo de producción para evaluar las posibles locaciones donde se filmará el seriado

El audiovisual, explicó Villegas, formará parte de las celebraciones por los 200 años de esta gesta heroica, una de las más importantes de nuestra historia y considerada como el acontecimiento que concretó la definitiva libertad de Venezuela en 1821.

“Estamos en el Campo Carabobo glorioso, 200 años después a la batalla que selló y dio nacimiento político a Colombia la grande, en unión cívico-militar, conociendo estos parajes naturales como pregira de una producción audiovisual enmarcada en esta celebración. Nos honramos en contar con Luis Alberto Lamata como director y un valioso equipo de producción; es la manera de celebrar y darles vigencia a estos hechos históricos que marcan con su impronta la realidad de la Venezuela libre, independiente y soberana, que se inspira de esas luchas para llenarse de la emoción y la conciencia necesaria para salir victoriosa de las batallas del presente”, escribió el ministro de Cultura en la red social del pajarito azul.

Villegas indicó además que hay varias propuestas del ámbito de la creación artística para recordar, durante todo un año la importante batalla bicentenaria.

“La celebración de los 200 años de Carabobo no muere el 24 o el 25 de junio. La tendremos durante todos los 365 días del año, en una explosión cultural. Estamos organizando un gran festival Carabobo 200, en el cual se enmarca esta pregira y todas las actividades, de modo que Carabobo sirva de inspiración, con su fuerza histórica, con su fuerza creativa, con su gesta heroica, a la creación de nuestros cultores, artistas, creadores, que con su libre inspiración tendrán allí una fuente inagotable para dejar testimonio para el futuro de este hecho que celebramos”, detalló el titular de la cartera de Cultura.

Así como se erigió en el Campo de Carabobo un gran arco para celebrar con la arquitectura el centenario de la batalla, “nosotros estamos llamados a construir un arco simbólico que tenga tanta o más perdurabilidad en la memoria… Además de obras monumentales, como esta producción cinematográfica, todas las artes están convocadas para hacer inolvidable nuestro bicentenario”, agregó Villegas.

LAS RELIQUIAS DE LA INDEPENDENCIA

En la pregira para la miniserie que dirigirá Lamata también participó la presidenta del IPC (Instituto de Patrimonio Cultural), Dinorah Cruz, para definir los detalles de una excavación arqueológica en los lugares donde se presume que pueda haber reliquias, instrumentos o vestigios de aquellos hechos históricos.

Como parte de las muchas actividades previas a la celebración, visitarán el estado Cojedes, lugar que también formó parte de esa gesta histórica, donde habrá un encuentro con artesanos y la gobernadora Margaud Godoy para definir los detalles para incorporar a la producción audiovisual algunos elementos como la indumentaria y aperos militares de la época correspondiente elaborados por artesanos cojedeños.

“Aracelys García, presidenta de la Red de Arte, tiene la tarea de recoger la voluntad de estos artesanos para que participen en la producción audiovisual, como un elemento de dinamización de la economía cultural en el marco de esta celebración”, aclaró Villegas.

EL MEJOR EQUIPO

Por su parte, de acuerdo a una nota publicada en el portal de Venezolana de Televisión, Lamata afirmó: “El sueño es poder contar Carabobo como miniserie, contando con el mejor elenco posible, la mejor producción y los mejores técnicos venezolanos, y tener la ocasión de algo que yo en mi infancia no tuve y es que Carabobo no estaba en pantalla, como no estuvo Bolívar, ni Sucre, ni Páez, ni el Negro Primero; el poder contarnos es muy importante, es parte de lo que somos como país, y para eso estamos aquí viendo a ver cómo logramos levantar ese sueño. Afortunadamente existe el hermoso entusiasmo entre mucha gente por contar esa batalla en grande, en pantalla”.

El realizador, dice la nota, confía en poder contar con el entusiasmo de los habitantes de los estados Carabobo y Cojedes, como ha contado antes con la población relacionada con otros proyectos cinematográficos que ha realizado, pues van a rodar lo más pronto posible en los espacios donde se produjeron esos hechos históricos.

