Ministerio de Agricultura Urbana potencia la producción de conejos en el estado Yaracuy

En el marco de la campaña para impulsar y fomentar la producción y el consumo de proteína animal alternativa, el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, se reunió con el alcalde de Chivacoa, Henry González, y con los miembros del Centro de Producción y Formación Socialista General Prudencio Vásquez del municipio Bruzual, Yaracuy, para conocer las experiencias productivas que han desarrollado en el área de cunicultura o cría de conejos.

Acompañado por los técnicos del Centro de Formación, Bernal, junto al equipo del ministerio, realizó un recorrido por el galpón de producción, donde se lleva a cabo el apareamiento de 200 hembras cada 30 días, con una gestación de 8 crías cada una. A la vez que debatieron las estrategias que se utilizarán para promover la cría, consumo y venta de carne de este animal.

En nota de prensa, Bernal aseguró que se debe educar al pueblo en materia de producción no solo de rubros vegetales, también de especies animales menores como ovejas, cabras y conejos: “La dificultad que ahonda este tema es un problema cultural más que de gustos alimenticios, el imperio nos inculcó que el conejo no se come. Nuestros antepasados comían esta carne por sus múltiples beneficios y esa costumbre la vamos a recuperar poniendo en marcha estos proyectos productivos”.

REIMPULSO

De igual manera, el titular de la cartera agrourbana explicó que entre los planes que se ejecutarán para potenciar la producción de alimentos se encuentra el reimpulso de ocho Fundos Zamoranos. Uno de ellos trabajará bajo la estrategia del punto y círculo y prestará servicio como escuela agroproductiva, donde se formarán en teoría y práctica a 20 mil jóvenes designados por el Plan Chamba Juvenil para trabajar en función de la agricultura urbana, mientras que los otros siete espacios serán utilizados para la producción de proteína animal alternativa.

“El Gobierno Bolivariano está cerrando tratos con algunos productores privados, con el fin de expandir estos proyectos socioproductivos y de esta manera asegurar el alimento para las cabras, ovejas y conejos”, señaló Bernal.

Alegó que en Caracas ya se están haciendo los estudios necesarios para efectuar diversos planes para la producción de alimentos, tales como el programa de Techos Verdes, que será implementado en todas las azoteas de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela; así como también llevar la cunicultura a más de 50 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en dicha ciudad.

Finalizó la reunión solicitando a los coordinadores y a los ingenieros agrónomos de la escuela de formación General Prudencio Vásquez su máximo compromiso para el desarrollo de este primer centro de crías de conejos: “Es la hora de continuar impulsando los proyectos y planes que permitirán mejorar la economía de Venezuela”.

