Ministerio de Comercio Nacional desarrollará jornada para informar los servicios que ofrece

Meterá ojo a los gestores

____________________________________________________

La ministra del Poder Popular para Comercio Nacional, Eneida Laya, anunció que se desarrollarán jornadas en todas las regiones del país para informar sobre los servicios que ofrece la cartera que dirige y sus entes adscritos.

La información la dio a conocer durante el estreno del espacio radial Al Aire con Min-Comercio, transmitido por Radio Miraflores y conducido por la ministra Laya: “En este programa traeremos a todos los entes adscritos de este importante ministerio para que el pueblo pueda sentirse cercano a ellos, como una guía permanente en este nuevo comienzo de este gabinete económico”.

Añadió que la educación del pueblo es prioritaria para consolidar la economía real y no especulativa y durante su gestión les meterá ojo a los gestores: “A veces por no tener la información no se realizan los trámites respectivos y caen en manos de gestores, porque existen las mafias que están dentro de los entes y se convierten en gestores, que son obstáculos para nuestros emprendedores”.

Propiedad intelectual

La ministra Laya tuvo como invitado al director general del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), Alberto Rey, quien dio a conocer los trámites para gestionar la protección de la propiedad intelectual con el registro de derechos de autor y derechos conexos, marcas y patentes.

“Desde el SAPI estamos convencidos de que a través de las acciones del Gobierno podemos fortalecer el aparato productivo nacional y el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica impulsado por el presidente Nicolás Maduro”, aseveró.

Rey invitó a los pequeños y grandes emprendedores a usar los servicios que brinda el SAPI para impulsar la producción nacional.

Durante cada programa la ministra Laya abordará temas de interés económico, sobre la soberanía agroalimentaria, la calidad de los productos, la importancia de la propiedad intelectual, entre otros tópicos, reseñó una nota del ministerio.

T/ Redacción CO

Caracas