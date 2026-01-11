Ministerio de Comunicación e Información aclara que canal «Patria Digital» es fake y no pertenece al sistema MIPPCI

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI) de Venezuela advirtió este domingo 11 de enero a la población sobre el Canal de Telegram y WhatsApp «Patria Digital», plataforma que no pertenece a ninguna institución oficial y busca generar confusión en medio de la reciente agresión militar de Estados Unidos contra el país que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

En este sentido, la Dirección de Comunicación Digital del MIPPCI destacó que «Patria Digital» es un canal falso y que no se debe tomar como vocería oficial del Gobierno venezolano. La advertencia subraya que la difusión de contenidos provenientes de este canal puede generar desinformación y afectar los esfuerzos por informar la verdad de Venezuela ante el mundo, así como por proteger la soberanía del país.

El ministerio exhorta a los ciudadanos a no hacer eco de esta plataforma ni compartir su contenido, enfatizando que se trata de un intento de desinformación que busca fomentar violencia, división y confusión.

«No caigamos en ningún tipo de guerra comunicacional y cognitiva. Trabajemos juntos para combatirlas», concluye el mensaje oficial.

T y F/ Venezuela News