Ministerio para el Turismo otorga categorización 5 estrellas al hotel Gran Cacique Maiquetía

En un acto que marca un significativo acontecimiento para el Motor Turismo en Venezuela, el recién inaugurado Hotel Gran Cacique Maiquetía recibió la categorización Cinco Estrellas otorgada por el Ministerio para el Turismo (Mintur). Esta nueva infraestructura de alojamiento se consolida como la principal puerta de entrada de lujo al país y un emblema de la excelencia en la costa caribeña.

El evento, cargado de simbolismo cultural y compromiso económico, fue presidido por la ministra para el Turismo, Leticia Gómez Hernández, acompañada por el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, y el presidente del consorcio Humboldt, Luis Semprum. Gómez reafirmó la alianza con el sector privado para el impulso de la inversión, que contribuyan a un modelo productivo de alto impacto.

Desde las instalaciones del majestuoso hotel, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la ministra enfatizó que esta categorización, emanada de Mintur, no es un hecho aislado, sino la «materialización del estándar de calidad que Venezuela le ofrece al segmento ejecutivo y viajero internacional». Igualmente, resaltó el acuerdo con el Centro Internacional de Inversión Productiva.

“Esta categorización es un mensaje claro y contundente de confianza hacia el sector privado. Señores de Avecintel y Avavit, su presencia hoy, junto a la de las aerolíneas, es la prueba fehaciente de que la confianza en Venezuela se traduce en crecimiento”, expresó la titular del Turismo nacional, quien al mismo tiempo elogió las instalaciones del hotel. Destacó sus 81 habitaciones operativas, restaurante, gimnasio con vistas al mar, piscina, áreas de spa, itinerario de vuelos en tiempo real y un centro de negocios de primer nivel, todo con servicio ininterrumpido las 24 horas.

Por su parte, el gobernador del litoral, Alejandro Terán, expresó la importancia de esta obra, inaugurada por el presidente Nicolás Maduro que «hoy genera más de 400 empleos indirectos y la oportunidad de ser un espacio de aprendizaje para los estudiantes de turismo». Manifestó que la conexión, a través de una pasarela, con el aeropuerto internacional Simón Bolívar, «le da un plus de prestigio y estatus». El hotel Cacique Maiquetía se suma al registro de Prestadores de Servicio Turístico que apuestan por una Venezuela multidiversa.

T/Nota de Prensa