Ministerio Público abre investigación por cierre peatonal en el Waraira Repano

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la designación de la Fiscalía 89 Nacional en Defensa Ambiental para investigar el cierre del paso peatonal del Parque Nacional Waraira Repano en el sector Zamurito, Guatire, estado Miranda.

La medida responde a denuncias difundidas en redes sociales sobre la restricción de acceso en esta zona del pulmón natural de Caracas.

Saab precisó que este sendero ha sido históricamente de uso público y reiteró el compromiso del Ministerio Público de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios naturales bajo condiciones de legalidad y respeto ambiental.

El titular de la acción penal también informó sobre avances en la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, fue detenido Yorvi Rodríguez, quien intentaba trasladar 2,9 kilogramos de marihuana ocultos en un envase de pintura. El ciudadano fue privado de libertad y será procesado conforme a la legislación vigente.

El Ministerio Público reafirmó que mantiene activa su labor tanto en la protección del medioambiente como en el combate a los delitos asociados al tráfico de drogas, con el objetivo de preservar la seguridad ciudadana y los derechos colectivos.

T/CO