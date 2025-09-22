Ministerio Público imputó un sujeto por tráfico de armas y municiones

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó acerca de la aprehensión e imputación de un sujeto por tráfico de armas y municiones.

‎A través de su cuenta de Instagram, precisó que Douglas Marrufo fue imputado por los delitos de secuestro breve agravado, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y aprovechamiento de vehículo.

‎En ese sentido, detalló que a «dicho delincuente le fue incautado Armas de Guerra y 109 cartuchos de distintos calibres, ocultos en un vehículo».

T/MAZO