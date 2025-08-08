Ministerio Público rechaza maniobra de EE. UU. contra Presidente Maduro

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, condenó la acción del gobierno de Estados Unidos, que elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, a través de la funcionaria Pam Bondi.

Saab calificó la medida como una violación del Derecho Internacional, un atentado contra la soberanía venezolana y una intromisión en los asuntos internos del país. Afirmó que forma parte de una guerra psicológica y de propaganda para favorecer a sectores extremistas de la ultraderecha, en un contexto político-electoral donde han sido derrotados democráticamente.

También rechazó las acusaciones que intentan vincular a Maduro con grupos criminales, calificándolas de calumnias sin base técnica ni jurídica. Resaltó que el Estado venezolano mantiene una política firme y sostenida contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional.

El Fiscal General advirtió que Venezuela no se doblegará y ratificó el compromiso del Ministerio Público con la justicia, la verdad y la paz.

T/CO