Ministra de Turismo sostiene encuentros clave para impulsar inversiones en el sector hotelero

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo una serie de reuniones estratégicas orientadas a fortalecer propuestas de inversión en la infraestructura hotelera venezolana, durante la segunda jornada de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

En el marco del evento, Gómez se reunió con representantes del grupo Hesperia, entre ellos Gonzalo Alcaraz, director general de Hesperia World, así como José Alejandro Castro y Enrique Castro, vicepresidente y director general de Hesperia América, respectivamente, con quienes evaluó oportunidades de desarrollo a mediano y largo plazo.

A estos encuentros se sumaron Francisco Castro, director general de Construcciones Castro, y Antonio Castro, director general de Gimnasios Metropolitan, consolidando iniciativas vinculadas a proyectos de inversión en el país, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Turismo.

La ministra destacó que estos acercamientos reflejan la confianza de inversionistas internacionales en Venezuela, que este año presenta en Fitur su diversidad de paisajes y potencialidades turísticas, con una oferta centrada en experiencias auténticas.

Asimismo, empresarios de Italia y España visitaron el stand venezolano para plantear propuestas destinadas a fortalecer la plataforma turística nacional, con énfasis en innovación, confort y servicios de calidad. En paralelo, Gómez sostuvo reuniones con Javier Gómez, director general de Enlloy Aviation; Boris Serrano, presidente de Aerolínea Estelar; y Roberto Chediak, de la cadena Tibisay Hoteles, donde se abordó el tema de la conectividad aérea.

Finalmente, la titular de Turismo conversó con Luis Rolando, representante de la cadena Sunsol Hoteles, con el objetivo de afianzar el turismo receptivo hacia la isla de Margarita. Fitur 2026 culminará el próximo 25 de enero, con Venezuela presente como parte de este escenario internacional de cooperación y proyección comercial.

