Ministra Delcy Rodríguez evaluó Plan Especial de Gas de Venezuela

La ministra para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, efectuó una reunión de trabajo este martes con su equipo para realizar una evaluación del Plan Especial de Gas de Venezuela.
Este plan busca impulsar la producción de gas, un recurso estratégico para el desarrollo nacional y la exportación, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. «Un proyecto que permitirá desarrollar las potencialidades del cinturón gasífero como lo visionó el Comandante Chávez. ¡Con esfuerzo propio, ¡el Motor Hidrocarburos sigue cabalgando!», destacó.
El proyecto permitirá desarrollar las potencialidades del cinturón gasífero venezolano, con el objetivo de exportar la primera molécula de gas, explicó la ministra en un video difundido en sus redes sociales.
“Ni el extremismo, ni la violencia fascista va a poder con Venezuela; ni va a impedir el derecho al futuro que tienen los venezolanos”, dijo la también vicepresidenta de la República.
Venezuela posee vastas reservas de gas natural, ocupando el octavo lugar a nivel mundial y el primero en América Latina, con 200,3 billones de pies cúbicos normales. Estas reservas son estratégicas para el país, representando una importante fuente de energía para uso doméstico y comercial, según información de la cuenta de PDVSA en X.