Ministra Delcy Rodríguez evaluó Plan Especial de Gas de Venezuela

La ministra para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, efectuó una reunión de trabajo este martes con su equipo para realizar una evaluación del Plan Especial de Gas de Venezuela.

Este plan busca impulsar la producción de gas, un recurso estratégico para el desarrollo nacional y la exportación, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. «Un proyecto que permitirá desarrollar las potencialidades del cinturón gasífero como lo visionó el Comandante Chávez. ¡Con esfuerzo propio, ¡el Motor Hidrocarburos sigue cabalgando!», destacó.