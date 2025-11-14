Ministra Jiménez: La tarea es hacer ciencia con propósito para ejercer la soberanía

«¿Cómo construir la infraestructura de capacidades, talentos, cooperación, acuerdos y encuentros de una ciencia con propósito territorializada para ejercer la soberanía del conocimiento? Esta es la tarea», instó la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, durante una clase magistral a los estudiantes del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación (IASEN).

Jiménez destacó que Venezuela avanza con la Ley y el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, el Código de Ética para la IA, y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, fortaleciendo la cooperación internacional con países hermanos del ALBA-TCP, China, Rusia, Irán e India.

Señaló que Venezuela apuesta también a la formación del talento joven, por lo que se cuenta con la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán, donde se ofrecen cuatro carreras especializadas en las nuevas áreas tecnológicas, y con el Programa Nacional Semilleros Científicos, que ya ha abordado más de 700 mil niños, niñas y jóvenes de todo el país.

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud también abordó los retos del país frente a la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías, entre las que destaca la ciberseguridad, la desinformación y la guerra cognitiva.

F/MINCYT