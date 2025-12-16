Ministra Leticia Gómez fortaleció cooperación turística de Venezuela con Türkiye y Panamá

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, realizó una escala en Türkiye y Panamá, donde sostuvo encuentros con representantes diplomáticos, a los fines de continuar afianzando acuerdos de intercambio y experiencias turísticas.

En Panamá, Gómez se reunió con el jefe de la sección consular de la Embajada de Venezuela, Julio Chávez, junto a la ministra consejera Yolimar Villalba, con el propósito de presentar la oferta turística nacional y reafirmar alianzas comerciales.

Asimismo, en Estambul, sostuvo un encuentro con Lissett Hernández, cónsul general de Venezuela en Türkiye, donde reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano de consolidar políticas de cooperación para posicionar a Venezuela en el mercado euroasiático.

Estos encuentros los realizó previa a su participación en la feria China International Travel Mart 2025, en donde Venezuela presentará experiencias de viaje personalizadas enfocadas en la sostenibilidad que conectan la riqueza cultural con los visitantes euroasiáticos.

