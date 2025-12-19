Ministra Santaella: 503 mil mujeres participan en vocerías comunales en todo el país

La ministra del Poder Popular para la Mujer, Yelitze Santaella, informó que hoy 503 mil mujeres participan como voceras de las 5 mil 336 organizaciones comunitarias del país, mientras que 276 mil están organizadas en los Comités de Mujeres en los territorios.

Durante el programa Sin Truco Ni Maña, destacó que la Misión Venezuela Mujer, creada hace dos años por el Ejecutivo Nacional, cuenta con 6 millones 300 mil mujeres incorporadas en sus siete ejes de acción. «Juntas somos más fuertes», afirmó Santaella.

Santaella explicó que esta implementación responde a la orientación del presidente Nicolás Maduro de avanzar con «más territorio y menos secretaría», lo que ha permitido la organización femenina en 3.546 municipios y el acercamiento a 16 mil 400 consejos municipales. Destacó que la identidad, la salud y la prevención son prioridades: «Lo primero es cuidarnos, valorarnos y reconocernos como mujeres».

Santaella destacó que, antes de la Revolución, las mujeres representaban solo el 5 % de los espacios políticos. «Era difícil para nosotras asumir cargos. Con Chávez, pasamos a tener una participación protagonista en cargos públicos del 42 %. La mujer se incorporó a la vida cotidiana y al proceso de toma de decisiones».

La ministra afirmó que hoy en día las mujeres venezolanas estudian, se forman y se preparan, respaldadas por leyes y políticas que refuerzan su papel protagonista. «Sin la participación protagonista de las mujeres, difícilmente habría habido Revolución», recordó, citando al Comandante Hugo Chávez.

Santaella informó que el Movimiento Josefa Joaquina Sánchez reúne hoy a más de 2 millones de mujeres en todo el país, articuladas en procesos de formación, organización y acompañamiento territorial.

