Ministro Ángel Prado ratifica compromiso de llegar a la meta de 6 mil comunas para 2026

El ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, ratificó este miércoles el compromiso del Gobierno con la consolidación de la meta de 6.000 Comunas en el país para el año 2026, destacando la importancia del Poder Popular en la construcción de la Patria Nueva y en la defensa de la soberanía nacional.

Durante un acto en el corazón de Petare, municipio Sucre, subrayó que se han generado las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo instruido por el presidente Nicolás Maduro, en honor al legado del exmandatario Hugo Chávez.

Enfatizó que el año 2026 será un momento de conmemoración y cumplimiento de esta tarea histórica. “Celebramos este año 2025 porque hemos generado las condiciones para ir al 2026, a la consolidación de esas 6 mil comunas y cumplirle al Comandante Eterno, Hugo Chávez”, declaró Prado.

Recordó que el próximo año se conmemoran 20 años del nacimiento de los primeros consejos comunales y destacó la evolución de esta forma de organización territorial que, hoy en día, permite la garantía de paz y vida.

Soberanía popular

El ministro Prado vinculó directamente la capacidad de organización y territorialidad del Poder Popular con la soberanía de la nación, afirmando que el pueblo venezolano ha demostrado que “Venezuela es un territorio 100 % liberado y controlado por la Revolución Bolivariana”.

“Nosotros no vamos a permitir que nadie, nadie venga a maltratar nuestro suelo sagrado, no vamos a permitir que nadie venga a dañar nuestra felicidad, nuestra independencia y, bueno, la soberanía del país”, dijo, haciendo un llamado a la defensa integral del territorio.

El compromiso de los comuneros con la defensa de la Patria se hizo explícito con las palabras de Dexcy Palma, una representante del Circuito Comunal El Llanito, quien aseguró al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cuenta con “las comunas del municipio Sucre, que a cualquier llamado del Clarín, los comuneros y comuneras estarán al pie del cañón para defender la Patria”.

Poder Popular en expansión

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para rememorar la fecha del 3 de diciembre del año 2024, día en que el pueblo salió a las urnas electorales para votar 5 veces Sí en el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, un hecho que consideró como una muestra del espíritu democrático, participativo y protagónico del Poder Popular organizado.

“Hoy 3 de diciembre es un día bonito, muy bueno, para venir a celebrar que el poder popular sigue adelante en su camino de expansión y construcción”, concluyó.

T/Con información de nota de prensa de Prensa Presidencial