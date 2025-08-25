Ministro Cabello asegura que Venezuela encabeza decomisos de droga en la región

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ofreció un balance de los operativos desplegados contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país.

Durante una rueda de prensa, destacó que en los últimos meses se han neutralizado 400 aeronaves, destruido 10 campamentos, 5 laboratorios y 28 estructuras logísticas vinculadas a redes criminales.

Cabello informó que los cuerpos de seguridad han incautado más de 52 mil kilos de droga y 153 mil litros de precursores químicos.

Además, mencionó la detención de 6.284 personas, la incautación de 94 embarcaciones y cinco semisumergibles, así como la retención de más de 169 mil litros de combustible utilizados en actividades ilícitas.

El funcionario aseguró que Venezuela concentra entre 70 % y 80 % de las incautaciones de drogas que intentan atravesar su territorio, cifra que —dijo— coincide con los reportes de la ONU.

En su intervención, Cabello resaltó el papel de los llamados Cuadrantes de Paz y de la organización comunitaria en el combate a las bandas criminales. Como ejemplo, indicó que en Petare, tras la aplicación de un plan piloto, los homicidios se redujeron a un solo caso en seis meses.

El vicepresidente también anunció la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como sistemas de cámaras de seguridad, para reforzar el control en todo el territorio nacional.

