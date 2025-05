Ministro Cabello destaca que electores en todo el país votan «en absoluta calma»

El ministro destacó que el pueblo «está votando en paz, tranquilidad y en absoluta calma”, a pesar de la lluvia.

“A este pueblo no lo detiene nadie, no podrán ni sanciones, ni bloqueo, ni persecuciones, porque cuando un pueblo decide ser libre no hay forma de que lo paren”, dijo en su alocución a la prensa.

El dirigente político resaltó que estos comicios son «un gran logro» para el país porque se está eligiendo gobernador para la Guayana Esequiba. Asimismo, aseguró que «la mejor lección que le damos a las campañas de odio es salir a votar masivamente».

Finalmente, destacó la «enorme» participación y precisó que para la noche «estaremos en paz con los resultados».

F/Globovisión