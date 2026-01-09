Ministro Cabello garantiza tranquilidad en Caracas y reafirma control estatal de armas

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, realizó un recorrido por las calles de Caracas la noche del 8 de enero, donde destacó la plena tranquilidad y paz que se vive en la capital de la República. Durante su visita a la Plaza O’Leary, Cabello reafirmó que el Estado venezolano mantiene el monopolio y control absoluto de las armas en el país.

“Hemos ido recomponiéndonos luego del ataque que [Estados Unidos] hizo contra nuestro pueblo y la paz del país, que culminó con el secuestro del hermano presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores”, expresó Cabello, enfatizando la resiliencia del pueblo venezolano ante la adversidad.

El vicepresidente subrayó que las armas del país están en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha permitido mantener el control y prevenir que grupos ajenos se atribuyan actos de violencia. “Tener la posesión de las armas nos ha permitido tener el control para que ningún grupo pueda atribuirse hechos de violencia distintos a los ocasionados el 3 de enero”, acotó.

Cabello también aprovechó la ocasión para agradecer a los hombres y mujeres que protegen al pueblo, destacando su dedicación y esfuerzo. “Quiero dar las gracias a estos hombres y mujeres, a los que están aquí y a los que no están, por su entrega y despliegue en Caracas y a nivel nacional”, afirmó, resaltando la colaboración entre las fuerzas policiales y militares.

“Hoy día, si usted le pregunta a un caraqueño cómo se siente, le dirá que está tranquilo porque sabe que su paz está garantizada”, añadió, enfatizando que Venezuela se encuentra en un proceso de recomposición tras los recientes acontecimientos.

El recorrido de Cabello, acompañado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sirvió como un mensaje claro al mundo: “Venezuela está en tranquilidad”, concluyó, reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad y estabilidad del país.

