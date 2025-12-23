Ministro Cabello inaugura Centro de Coordinación de la PNB en La Guaira

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lideró este lunes, en horas de la noche, la entrega de un Centro de Coordinación Policial en Catia la Mar, estado La Guaira, «para que el servicio que brinda la Policía Nacional Bolivariana no tenga ningún tipo de problemas”, expresó.

Agregó que el objetivo es reivindicar el servicio de policía que tiene Venezuela. “Los funcionarios policiales son parte fundamental para la seguridad del país y eje fundamental para la defensa integral de la nación”.

El también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó que la Revolución Bolivariana hace esfuerzos para atender a los funcionarios policiales y se encuentren cómodos al momento de desempeñar sus funciones.

“El pueblo debe sentir que estas instalaciones le pertenecen, así como una identificación con los funcionarios policiales”, puntualizó Diosdado Cabello.

Vale destacar que el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, también encabezó una Caminata en Fusión Popular-Militar-Policial en el estado La Guaira para rechazar las agresiones y amenazas del imperialismo norteamericano contra Venezuela.

F/VTV